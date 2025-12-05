為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法覆議案協商破裂 今院會表決

    2025/12/05 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜（中）昨日主持朝野黨團協商，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「財政收支劃分法部分條文」，移請覆議案相關事宜，與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）等人會前交換意見。（記者廖振輝攝）

    立法院長韓國瑜（中）昨日主持朝野黨團協商，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「財政收支劃分法部分條文」，移請覆議案相關事宜，與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）等人會前交換意見。（記者廖振輝攝）

    民進黨團主張邀卓揆報告 國眾兩黨團不同意

    立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，研商行政院提出的財劃法覆議案。民進黨團主張讓行政院長卓榮泰來立法院報告，藍白黨團堅決表示不同意，認為直接表決即可；最後朝野無法達成共識，韓宣佈，覆議案將於今天院會進行投票表決。

    立法院十一月十四日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，十一月廿七日通過覆議案。

    民進黨團總召柯建銘於朝野協商表示，今年二月政院對財劃法也有提覆議案，當時行政院長有來做報告，應沿例邀請行政院長來備詢。

    藍譏同法案覆議兩次 綠反嗆該檢討是藍白

    國民黨團總召傅崐萁表示，此覆議案又創了中華民國憲政史上的特例，一任行政院長提了八次覆議案，同一個法案還可以提兩次覆議，這真的是滑天下之大稽。民進黨團幹事長鍾佳濱反嗆，行政院兩次提出覆議案，要檢討的其實不是行政院，是被憲法法庭打臉的立法院的國會多數。

    國民黨團書記長羅智強表示，要找藉口還怕找不到嗎？史上八次覆議的賴皮院長就是卓榮泰。賴皮院長覆議八次也不在乎立法院，還來報告什麼，不用那麼麻煩，就直接表決否決回去。

    民眾黨團總召黃國昌表示，卓榮泰要提覆議，就按照議事規則表決。

    朝野協商結論內容指出，各黨團同意今日院會報告事項處理完畢，改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案；全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。

