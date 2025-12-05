陳玉珍提助理費除罪化》國會助理工會：立委大自肥 779萬元免檢據核銷

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委統籌運用「補助費」，且免檢據核銷，多名藍營助理直呼根本是「勞權倒退」。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（記者李文馨攝）

立委統籌運用「補助費」 恐讓優秀人才不敢來

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷。該案經程序委員會列入今天立法院院會報告事項議程，預計付委審查。立法院國會助理工會副理事長田飛生昨受訪直言，這是立委的「自肥條款」，將導致優秀人才不敢進入國會。

請繼續往下閱讀...

列今院會報告議程 預計付委

民進黨團助理指出，根據立法院歲出機關別預算表，明年度公費助理預算為八億八一二七萬元，以一一三位立委計算，每位立委每年分配七七九萬九千元，若修法通過，該筆經費將直接撥給立委。

田飛生：這在考驗立委人性

田飛生表示，現行助理薪資有一定參考標準、制度也逐步邁向完善。若修法通過，將導致嚴重的「不透明化」，立委將掌握薪資生殺大權，助理薪資將失去現有的參考標準，高低全憑立委個人喜好，甚至可能發生薪資造假的情況，「這根本是在考驗人性」。且若採總額撥款，剩餘的助理費極可能落入立委私囊，形同變相「自肥」。

田飛生並認為，現行制度下，助理的勞健保、勞退提撥皆由立法院統一處理，若改為立委自行發放，這些法定權益將充滿變數。「立委會願意按規定提撥六％嗎？年終獎金會照給一．五個月嗎？」他憂心，未來立委可以以各種理由剝削助理福利。

回顧國會助理制度改革歷程，田飛生指出，從最初一至二名助理逐步發展到現今八至十四人編制，目的即在脫離傳統議會模式、杜絕助理費任意挪用、詐領等亂象。

田飛生認為，若改革回頭，將讓制度與透明度倒退：「好不容易朝向法制化，現在卻可能一筆錢又回到委員口袋，用多少、剩多少外界都看不到。」

時力質議 為特定涉案人解套

部分政黨也強烈批評。時代力量說，因貪污案遭停職的新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒等涉助理費案件仍在司法程序之際，此時推動除罪化，不免讓人質疑是否試圖替特定涉案人士解套，規避法律責任。

時力強調，公費助理費是人民納稅錢，依法應專款專用，用於實際聘任助理的人事費，若任意放寬規範或直接除罪化，形同掏空制度，使助理制度變得更不透明，讓人頭助理、虛報薪資等問題更難查核，也會再度助長民代濫用公費的歪風。

台灣基進黨主席王興煥也指出，這提案形同變相給民代一筆「黑箱金庫」，讓國家公款的使用完全失去透明度，根本本末倒置。

傳出有藍委考量爭議而打算撤簽，民進黨團幹事長鍾佳濱認為，這些立委自知提案禁不起社會檢視，對未來選舉不是好事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法