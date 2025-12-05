為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    紐時論壇專訪》賴總統：維護台海和平 做最壞打算、最好準備

    2025/12/05 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索金（左）專訪。（總統府提供）

    賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索金（左）專訪。（總統府提供）

    賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索金專訪，針對公布國防特別預算四百億美元，賴清德說明，中國對台軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。中國對台統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。

    和平必須靠實力 提高預算強化國防

    賴清德強調，我們對和平有理想，但不能有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以一方面提高國防預算、強化國防力量，另方面，也減少對中國的依賴，強化我們的經濟韌性。二〇一〇年台灣對外投資有高達八三‧八％投資在中國，但去年只剩下七％左右。

    總統也向北京喊話說，中國目前的經濟的確非常不好，根據國際金融機構的推測，中國的經濟成長率大概四％點多而已。希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是如何擴張領土，而是如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

    被問到如何看待習近平曾說解放軍的目標是在二〇二七年前具備以武力奪取台灣的能力，賴清德認為，我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。他強調，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等都關注台海和平穩定。

