台日簽數位貿易協議 政院經貿辦：建立可信賴供應鏈

台日關係協會長蘇嘉全（左）與日台交流協會長隅修三（右），昨在台北正式簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。（記者羅沛德攝）

日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，日中關係持續緊繃，台日關係則加速發展。台灣日本關係協會長蘇嘉全與日本台灣交流協會長隅修三昨在台北正式簽署「台日數位貿易協議」，為台日雙方企業和消費者營造一個公平、透明、安全與可信賴的跨境電子商務與數位貿易環境。

制定全面性數位貿易規範

行政院經貿辦表示，台英在今年六月三十日簽署數位貿易協議，僅在於合作層次，但台日數位貿易協議屬全面性的協議，有相關的規範與義務。

經貿辦總談判代表楊珍妮指出，未來雙方透過協議可進行貿易與科技的合作，建立可信賴的供應鏈，擴大雙方在數位貿易與人工智慧的交流，協助企業產業布局，強化競爭力。

「台日數位貿易協議」在二〇一三年「台日電子商務合作協議」的基礎上，納入更完整的當代數位貿易重要規範，從跨境電子傳輸免徵關稅、資料自由跨境傳輸、貿易無紙化，到個人資料及隱私保護、網路安全、線上消費者保障等，可望為雙方企業和消費者帶來好處，促進台日數位貿易發展。

經貿辦說，對企業而言，新協議強化保護資料和隱私、企業的原始碼與加密資訊，並增進企業因應網路安全。透過推動電子簽章相互承認，使電子化文件與紙本具同等效力，助企業簡化通關流程，降低成本與縮短進出口貨物時間。

台日跨境合作打擊線上詐欺

經貿辦指出，對線上消費者而言，線上活動可受更多保護，發生消費爭議時，可與日方合作打擊線上詐騙等詐欺性商業行為，並轉請相關單位協助處理。

