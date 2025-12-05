台日經貿會議》日台交流協會會長隅修三：台灣是日本極重要夥伴和友人

台日關係協會長蘇嘉全（左）與日台交流協會長隅修三（右），昨在台北正式簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。（記者羅沛德攝）

自一九七六年以來持續定期召開的「第四十九屆台日經濟貿易會議」昨於台北圓山飯店舉行，日本台灣交流協會會長隅修三致詞強調，面對國際環境動盪不安，甚至有人試圖以武力或威脅手段片面改變現狀，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴友人。

台灣日本關係協會與日台協會昨在圓山飯店舉行第四十九屆台日經濟貿易會議，會中由雙方會長蘇嘉全、隅修三代表簽署上月各分組會議議事錄，以及「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」二項協議，除將為台灣高雄關、日本神戶關打造更安全便捷的通關外，也制定更全面的數位貿易規範。

隅修三今年六月接下日台協會會長職務，他表示，非常榮幸能夠首次參加日台經濟貿易會議，當前看到國際環境動盪不安，前途發展形勢難測，長期以來支援全球貿易和投資發展的國際貿易體系，如今卻面臨日益緊張的局面。

隅修三指出，甚至有人試圖以武力或威脅的手段，單方面來改變現狀；他強調，面對此情況，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀，並且具有密切的經貿關係和人民的交流來往。

他說，最近在韓國舉行的亞太經合會（APEC）領袖會議中，日本新上任的首相高市早苗，也與台灣代表林信義進行了會談，雙方同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流，更明確地展現出日台深厚的夥伴關係。

蘇嘉全：實際行動支持日農漁水產品

蘇嘉全說，高市早苗新內閣於今年十月上任後，多次重申將持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，為強化台日經貿夥伴關係提供良好的基礎。

蘇嘉全表示，台灣除堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。

