    研擬解除美台交往限制 川普簽署台灣保證實施法案

    2025/12/04 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出相關計畫以解除目前仍存在的限制。（法新社）

    傳達美反對中共主宰區域危險行徑

    美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出相關計畫以解除目前仍存在的限制。提案的共和黨眾議員華格納指出，這項立法「傳達了我們堅定反對中國共產黨試圖主宰區域的危險行徑」。

    中國外交部發言人林劍對此表示，中方堅決反對美台任何形式的官方往來。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

    要求國務院定期檢視美台交往規範

    「台灣保證實施法案」是由華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平在今年二月共同提出，五月在眾議院無異議通過，參議院也在十一月無異議通過，要求國務院解除美台交往仍存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

    「台灣保證實施法案」要求國務院必須至少每五年審查一次美台交往準則，並向國會提交報告，說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性，反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

    二〇二一年一月，時任國務卿龐皮歐在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬交往，允許美國官員在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

