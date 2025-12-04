為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國台辦譏「沒出息」王世堅反擊：睜眼說瞎話

    2025/12/04 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王世堅昨日出席中常會，會前受訪回應中國國台辦「沒出息」說法。（記者張嘉明攝）

    民進黨立委王世堅質詢金句被中國網友改編成歌曲「沒出息」爆紅，王日前主張必須用「台灣護照」、而非台胞證赴中交流，被中國國台辦批評「自相矛盾的作秀真是沒出息」。對此，王世堅昨反擊說，國台辦莫名其妙、睜眼說瞎話，國與國之間本來就應該平等往來。

    王嗆中方AI捏造赴中影像

    對於王世堅所言，國台辦發言人張晗昨批評，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」，這個人一邊靠著「沒出息」的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放異彩自刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

    網路社群近期傳出「王世堅低調來大陸」的AI影像，王日前否認並主張必須用「台灣護照」赴中交流，「我會是最後一個踏上中國的台灣人」。

    對於王世堅所言，國台辦發言人張晗昨批評，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」，這個人靠著「沒出息」的改編熱度在網路上賺眼球，又自刷存在，自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

    王世堅昨對此反嗆，國台辦真的是莫名其妙、睜眼說瞎話，是大陸先用AI捏造新聞畫面，那些根本是造假的。

    王世堅強調，大家都很清楚他的政治主張，朋友或國與國之間都要平等往來。中華人民共和國的人民持他們的護照來台灣，台灣人民也應該持護照去中國大陸才對，偏偏中國特別要求使用台胞證，他對這一點完全沒辦法接受。

    王世堅表示，他不只沒去中國，連美國都有三十年沒去，「因為他們對我們不平等」，時常簽證都拿到了，美方海關還問東問西，反觀日本對台灣等國以禮相待，成為全世界的觀光地首選，大家要平等互惠。

