    政治

    賴揭一國兩制是「愛國者治台」遭國台辦嗆：用心險惡》學者：北京野心被看穿 見笑轉生氣

    2025/12/04 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人張晗聲稱，「一國兩制是國家統一後的制度安排」，在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人張晗聲稱，「一國兩制是國家統一後的制度安排」，在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況。（翻攝直播）

    總統賴清德前日表示，九二共識、一中原則、台灣方案就是「一國兩制」，未來就是中共「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人的急統路線。中國國台辦昨嗆說，賴清德相關言論「用心險惡」，其目的在於恐嚇台灣同胞、否定九二共識。

    洪敬富：恐嚇台灣的是中國

    成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，九二共識就是在中共主張的「一個中國原則」之下，國台辦質疑賴總統在恐嚇台灣民眾，反倒是中共想併吞民主台灣的野心被看穿，中共見笑轉生氣，中國無法用民主、自由的普世價值說服台灣，只會用批判賴的方式粗暴回應，甚至還不斷用武力威脅，恐嚇台灣的其實是中國。

    國台辦發言人張晗指出，「九二共識」是一九九二年海協會與海基會授權達成的，各自以口頭方式表述。海峽兩岸均堅持「一個中國原則」共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎。

    張晗聲稱，「一國兩制是國家統一後的制度安排」，在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

    張晗嗆說，賴清德肆意箝制台灣民眾參與兩岸交流的自由，粗暴剝奪老百姓追求更美好生活的權利，充分揭露其「恐怖政治、綠色獨裁」。

