    赴荷蘭遭偷拍？ 軍情局：與事實不符

    2025/12/04 05:30 記者黃靖媗、方瑋立／台北報導
    網路傳出我軍情局六名重要官員，今年五月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，六人的班機資訊、參訪行程及與荷方情治人員開會全被外流。國安局長蔡明彥昨指出，經啟動網路溯源，發現最早傳散帳號為一次性帳號，將繼續比對網路傳散是否有被刻意操作。軍情局則表示，相關爆料是由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」傳散，其內容失真，且與事實不符。

    國安局：來源是一次性帳號

    網路爆料指出，六名軍情局人員今年五月四日搭乘華航CI73班機從桃園機場出發，於五月五日抵達荷蘭阿姆斯特丹，並在五月八日與荷蘭軍情局安排半天交流業務，中午一起吃飯，吃飯期間被偷拍。

    蔡明彥昨於立法院答詢表示，有注意到相關內容，並請軍情局徹查了解狀況，也提醒軍情局長陳明華要盡速進行內部調查，了解是「人安」還是「資安」問題。蔡明彥指出，國安局已立即啟動網路溯源，發現最早傳散的帳號為一次性帳號，國安局也會了解其操作手法與背後問題，並比對網路傳散是否有被刻意操作。

    軍情局昨表示，相關爆料內容失真，且與事實不符，是由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」傳散。軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升，軍情局將更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。

