台荷情報合作曝光？官員：中共認知戰鬧劇

匈牙利中文媒體「歐洲萬事達網」（wsd.hu）大動作爆料我軍情局高層赴荷蘭與該國情報單位合作，意圖滲透中國半導體人才。（圖擷取自歐洲萬事達網）

匈牙利中文媒體 「歐洲萬事達網」造假

匈牙利中文媒體「歐洲萬事達網」假造我國軍情局內部爆料，指稱我方曾派員赴荷蘭與情報單位合作滲透中國半導體人才。國安單位透過語言鑑識發現，這是透過簡體中文直譯、由中國製造的出口轉內銷宣傳稿，中國情工系統透過駭客竊取的八十歐元行李超重費帳單、車牌號碼等個資看圖說故事，卻拿不出核心會議資訊，上演一場「資料是偷、劇本是假」的認知作戰鬧劇。

簡體中文直譯 中國出口轉內銷宣傳稿

這篇題為「抱團取暖：台灣跟前宗主國荷蘭的情蒐合作內幕全揭露」的文章，鉅細靡遺地列出我方人員英文姓名、航班、車牌號碼，甚至指某位軍官因行李超重被罰款「八十歐元」。官員判斷，來源高度指向駭侵航空公司訂位系統（PNR）、旅行社後台或信用卡金流系統；車牌號碼則可能來自荷蘭當地的租車公司系統，或是擷取自公司負責接送機的訊息。

官員批評，中國情報單位拿著駭來的「帳單」和「行程表」，假裝掌握了「核心情報」，大篇幅描述我方人員在荷蘭參觀博物館、紅燈區、餐廳等「觀光行程」，搞半天卻只有片段的行程資訊與消費紀錄，反而證明中國在當地佈建的情工人員完全無法接觸到真正的情報，因為拿不出具體的核心會議內容，只好以「文學創作」補白，編造都在吃喝玩樂的劇情，「能力之差，如此可見」。

數位和語言專家鑑識後也發現多處漏洞，當中保留中文輸入法的標點錯誤、沿用中國官方宣傳的特定術語（如盎格魯撒克遜），並使用正常英文學習者不會使用的直譯隱喻（如兩個太陽），還反覆稱荷蘭為台灣的「前宗主國」，充滿北京慣用的反殖民宣傳語氣，與現代自由社會語境格格不入，顯然是先寫好中文政治宣傳稿，再翻成中式英語（Chinglish）的產物，證明所謂的「外媒報導」或「爆料」，其實是「中國製造」的出口轉內銷產品。

官員指出，最大破綻在於文中聲稱，我方情報員不忍見所謂華人世界半導體人才被「盎格魯撒克遜勢力」打壓。「盎格魯撒克遜與日耳曼勢力」（Anglo‑Saxons and Germanic powers）一詞，是近年來中國外交部與俄羅斯普廷政府攻擊美英體系的專用貶義詞，台灣即便是激進統派、民族主義者，在抱怨歐美時都不會使用，遑論受過完整台灣現代教育的軍情局軍官。

官員進一步分析，刊登該爆料的「歐洲萬事達網」屬於中國國安部在海外佈建的傳聲筒兼情報站，是北京在中歐帶風向的最大中文內容據點，中國經常利用駭客竊取各國公司部門周邊資訊，再透過海外傳聲筒發布編造過的故事，想操作不實輿論，是典型「跨國鎮壓」手法，以片面的個人資訊揭露，意圖對我方人員帶來心理威嚇。

