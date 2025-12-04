川普簽署「台灣保證實施法案」林佳龍：台美可在聯邦機關、代表處互動

美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範。外交部長林佳龍昨對此表示，未來台美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動，預期台美行政交流會有所提升。（記者田裕華攝）

美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。外交部長林佳龍昨對此表示，該法案是川普第二任期上任以來，首個通過的友台法案，「疑美論」不攻自破，未來台美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動，預期台美行政交流會有所提升。

府：法案是台美關係堅實象徵

針對台美交往準則，林佳龍於立法院受訪指出，未來我方可以到聯邦機關洽公，或到代表處互動，讓台美彼此可以更完整互動，對於台美關係正常化的進一步發展，外交部表示肯定與感謝。

林佳龍於立法院外交及國防委員會中答詢時說，自「台灣旅行法」二〇一八年通過後，台美雙方互動就一直朝開放方向前進，在川普第一任期內，就曾有國務卿想解除交往準則，但拜登政府後來又恢復，這次正式透過立法鬆綁限制，對於台美關係的正常發展是非常重要的一步，由於法案具有約束力，預期台灣與美國行政交流會有所提升。

外交部補充指出，該法案能夠在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持，外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

總統府則表達誠摯歡迎與感謝，指法案肯定美國與台灣交往的價值、支持更緊密的台美關係，也是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。行政院長卓榮泰昨接見北美台灣鄉親時表示，未來台美雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，成為全球合作模範關係。

學者：戳破毫無根據的疑美論

政大國關中心資深研究員宋國誠指出，川普總統簽署「台灣保證實施法案」，不僅戳破了過去所有無的放矢、毫無根據的「疑美論」，也將台美從過去的非官方關係，扭轉成官方正式接觸，屬於台美關係的質變，也給全世界帶來漣漪性的蝴蝶效應，美國都可以解禁，其他國家為什麼不可以。

台大政治系副教授陳世民認為，台灣保證實施法案的簽署是對「疑美論」的反駁，象徵意義較大。他指出，川普自去年十一月第二度當選美國總統至今，沒有太多對台政策相關的陳述，這次簽署代表川普對台灣的支持。

