竹市議會「包裹表決」總預算 綠營提函釋

新竹市議會前天以「包裹表決」通過明年度總預算，民進黨團昨緊急函釋內政部，期能行文說明。 （記者洪美秀攝）

民進黨︰捍衛議員預算審查權

新竹市議會史上頭一遭，前天在一陣打架拉扯混亂中，連議員都未看到提案情況下，用「包裹表決」通過明年度新竹市府總預算案，民進黨團昨緊急發公文向內政部提函釋，針對前天議會包裹表決是否符合地方制度法與預算法，請內政部能用最急件予以查明；黨團強調，將捍衛議員的預算審查權，不讓市府總預算在議會藍白多數暴力下強渡關山。

民進黨團總召陳建名指出，昨以服務處及八名黨籍議員名義共同發文給內政部，內文是新竹市議會在審議市政府總預算案，在會期延長期間，多數黨團提案以「包裹審查」（僅限額度）方式通過總預算案，是否符合《地方制度法》、《預算法》及相關議事規則關於總預算審議的精神與法定程序。

歲出總額467億 有多項效益評估不足

陳建名說，竹市府明年度歲出總額高達四六七億元，創歷史新高，其中有多項編列預算遭民進黨團質疑其效益評估不足、合宜性不足及編列浮濫等情事，包括普發現金浮編二三六二．五萬等項目，黨團在總預算案二讀會期間，提出三九二項的刪減動議，要求議會應回歸逐條審查。然議會多數黨團堅持在黨團協商破裂後，於大會中提案採包裹審查方式，以概括性限額（僅刪減八千萬元）通過總預算案，已嚴重剝奪少數黨團及市民對重大預算項目實質審議及監督之權利。

民進黨請內政部能以急件回覆及函釋說明，確保議員審查權及公民權益。

