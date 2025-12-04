名單未公開 桃園市政顧問290萬預算遭擱置

智發會主委廖修武連顧問有多少人都不清楚 引發藍綠議員不滿

桃園市議會定期會昨天聯席審查桃市明年度總預算案，關於智慧城鄉發展委員會「市政顧問」二九〇萬元預算，因主委廖修武連顧問有多少人都不清楚，除遭國民黨議員黃婉如反映有顧問酒駕被判刑、汰除機制闕如，民進黨議員張曉昀也抨擊顧問名單不公開，跑行程才知哪位顧問與會，感覺像挖寶一樣，因此提議擱置該筆預算，聯審會無異議通過。

黃婉如︰有人被判刑仍續留任

黃婉如批評，有些市政顧問車上設置專用名牌，還有專用背心，好像獲聘是莫大榮耀，但依其了解，曾有顧問因酒駕被判刑確定後仍續留任，建議市府建立更明確的市政顧問遴選辦法及退場機制。

張曉昀︰跑行程碰到才知道是誰

張曉昀詢問市政顧問人數，廖修武答稱上任至今沒有清點人數，對此，張不滿地說，市政顧問名單不公布、人數也不清楚，只有民代跑行程的時候，碰到穿市政顧問背心者在發名片，才知道那人是顧問，感覺好像在挖寶，她主張擱置這筆預算，聯審會無異議通過。法

廖修武︰當初沒簽協議可公布名單

廖修武表示，市政顧問為無給職，任期二年，與市府有給職、十二職等「顧問」並不相同，市政顧問由各局處提報名單給由市長圈選，並沒有人數規定，名單不能公布是當初沒有簽協議可公布名單，驟然公布恐有違反個人資料保護法之虞，對於不適任的顧問已有解聘機制，含括涉案、判刑宣告確定及藉此名義圖利者，將和法務局研議精進解聘機制。

市府高層人士透露，張善政上任後圈選市政顧問已於今年六月到期，先前因為市政顧問游智彬穿著「市政顧問」背心出入立法院遭非議，所以新的市政顧問人選遲未定案。

依智發會資料，市政顧問有三類，第一類為曾任直轄市長、縣（市）長或鄉（鎮、市、區）長，熟悉市政業務；其次是具專業知識與豐富經驗，能提供市政建言；第三類是具有幫助市政發展專業能力或經驗。

