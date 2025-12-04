《台中市長人選》民進黨拍板何欣純 國民黨2將陷茶壺風暴

明年中市長人選民進黨十月已拍板由立委何欣純代表參選，而何欣純更在市區選址設市政辦公室，預計十二月下旬正式開放；而國民黨在立委楊瓊瓔宣布參選中市長後，支持她與立法院副院長江啟臣的議員各自表態，要求徵召及初選各有聲音，黨內深陷茶壺風暴。

何欣純市政辦公室下旬開放 議員也敲定提名席次

相較於國民黨市長人選及市議員提名尚無定數，民進黨不但早確定由立委何欣純參選市長，市議員也敲定提名席次，何欣純除已選好市政辦公室，更已展開請益之路，穩定推動選舉步調。

支持楊瓊瓔、江啟臣的議員 提徵召、初選各有聲音

過去被視參選國民黨市長唯一人選的江啟臣，在楊瓊瓔宣布也要參選後，出現基層對立，支持江啟臣的議員陳文政、賴順仁及林霈涵要求黨中央徵召，擔心初選造成黨內分裂，而支持楊瓊瓔的前市議員吳顯森昨天在LINE群組公開呼籲大家支持楊瓊瓔，並與二位兒子現任議員吳呈賢、吳建德共同要求公平初選，若輸了就全力支持黨中央提名人選。

此外，國民黨也將召開議員提名作業，中市黨部主委蘇柏興表示，目前大方向是議員席次要單獨過半，現任議員優先，列為第一波的提名，第二波新人因需考量藍白配，會有提名小組來討論；而提名席次，除了本屆當選席次為基礎外，有些選區可能會加一席或二席，有些選區則需考量到藍白合。

民眾黨市黨部主委陳清龍表示，第一波已完成提名，今起受理西屯及太平議員參選登記，北屯區因參選爆炸，預計在十二月底至明年元月初提名，南屯及清水梧棲沙鹿區各有一人表達要參選，預計元月底前完成提名。

