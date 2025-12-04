為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    錢麗︰盼給中共在台執政機會 劉世芳︰可回中國 別堅持留台

    2025/12/04 05:30 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳（記者田裕華攝）

    華碩員工、中籍配偶錢麗因經營解放軍粉絲專頁宣揚武統，被註銷台灣身分及戶籍，移民署再廢止其依親居留許可，前天也從華碩離職；錢麗表示，賴清德政府政治迫害，希望大家給中共在台執政機會。內政部長劉世芳昨直言，這充滿矛盾，若有此想法，回中國大陸就可以了，不必在台灣堅持使用中華民國身份。

    錢麗透過聲明表示，台灣地區賴清德政府為反中、抗中，對普通台灣大眾與企業員工進行政治迫害，她希望大家給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃，才能讓絕大多數台灣人民過得更好。對於其依親居留許可被廢止，她會採取行政救濟提訴願並求償。

    劉世芳回應，不管訴願或行政訴訟，內政部都尊重；不過先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣法治，台灣是有自由法治和民主的地方，政府不希望任何人用任何其他理由，踐踏台灣法律的尊嚴。

    對於錢麗稱「希望大家給中共一個在台執政機會」，劉說，這是一個政治問題，如果她有這樣的想法，回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且還堅持用中華民國的身份，「這不是充滿矛盾嗎？」

