中配宣誓效忠 取代放棄中國籍？內政部︰國籍法無「切結書替代」的規定

中國籍配偶參政權爭議延燒，立法院內政委員會昨舉行「國籍法」修法公聽會，部分學者提出「宣誓入籍效忠我國」的方式解套。陸委會副主委梁文傑表示，若有學者、實務界人士把宣誓法律的效力定義清楚，也許可以討論。內政部次長吳堂安則重申，「國籍法」無以切結書替代的規定，並沒有解釋空間。

近期有公職人員因未放棄中華人民共和國國籍被解職，引發藍營反彈。國民黨團總召傅崐萁已提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用「國籍法」放棄國籍規定。

吳堂安表示，只要擔任公職，具有我國以外的國籍均應放棄，不論是中配或是新住民。他也說，「國籍法」並無以切結書替代的規定，這沒有解釋的空間；且大陸能否放棄國籍，是中華人民共和國的權利與義務，「我們沒有修法必要。」

梁文傑指出，「國籍法」第廿條的規定如果還在「選罷法」中，大家就不會爭議「國籍法」是否適用大陸地區人民。對於宣誓效忠的說法，梁說，台灣相關法律並未規定宣誓後的法律效力為何，如果有學者、實務界人士可以把宣誓法律的效力定義清楚，也許可以討論。

「如果只為了中配修法排除，其他放棄國籍的新住民情何以堪？」中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說，參政權本來就可以因國家忠誠做相關限制，「國籍法」並無修正必要。

法界︰不應犧牲國安防線

台灣安保協會理事宋承恩表示，修「國籍法」不但可能引發憲法保障平等權的疑慮，也會讓國際社會誤以為「大陸人民在台參政權受到歧視與限制」。

律師廖國翔表示，中配無法提出放棄國籍證明，源於中華人民共和國政府不承認中華民國的存在，這是對岸法制所造成，非我國刻意刁難，立法者並無為此僵局解套的義務，更不應反過來犧牲我國的國安防線。

