焦點評論》助理費除罪化 立委自肥 薪水超越總統

國民黨立委陳玉珍提案修法，將民代「助理費除罪化」惹議。（資料照）

記者謝君臨／特稿

國民黨立委陳玉珍提案修法，主張將民代「助理費除罪化」，引發軒然大波。觀其條文內容，關鍵在於助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，除了為涉詐領助理費案的立委量身訂做，還變相替立委大大加薪，薪資甚至超越總統，怎麼運用也無法監督檢視，連同黨立委徐巧芯也強調「我個人是沒有去簽署。」顯然知道問題的嚴重性。

新聞版面上，時常可見某某民代因涉嫌詐領助理費被起訴、判刑，不分黨派皆所在多有。如何健全、改革相關制度，須深入探討，但若美其名打著消除「歷史共業」，實則替涉貪民代修法解套，相信躲不過公眾的檢驗。

現行「立法院組織法」規定，立委每人得置公費助理八至十四人，由委員聘用。立法院應每年編列每一立委一定數額的助理費及其辦公事務預算。根據今年年初的朝野協商結論，每位立委公費助理費增加三％，每月為四十七萬餘元、加班費九萬餘元，合計五十六萬餘元，一年超過六八〇萬元。

陳玉珍版本將上述條文中的「公費」拿掉、助理人數改為「若干」，錢由立院直接撥給立委，核銷又不用檢附單據，形同合法剝削助理，這筆錢不再是國家保障給助理的薪資，而是老闆口袋合法的零用錢，只要有給基本工資，其他經費挪用到跑攤、做公關，甚至中飽私囊，也不需接受檢驗。

若藍白立委比照過往作為，不經委員會妥善討論，直接將爭議草案逕付二讀、過水協商、表決三讀，這對於需要廿四小時待命、沒有公務員福利待遇、工時不穩定、業務量大的助理而言，其遭遇可謂雪上加霜。

本屆國會朝小野大，藍白在野陣營不斷提出自肥法案，並藉人數優勢強行輾壓三讀，造成諸多爭議。從「國會擴權法案」、癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法修法，企圖將立院權力極大化；再到面臨罷免危機，提高罷免難度的選罷法修法，而今又藉故要增加自己的零用錢，「種種作為看在胼手胝足、為生活努力的庶民眼裡，作何感受？」

