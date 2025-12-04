藍營推助理費除罪化 鍾佳濱︰別再逕付二讀、黑箱表決

民進黨黨團幹事長鍾佳濱接受聯訪。（記者田裕華攝）

國民黨立委陳玉珍提案修法，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪直言，此修法涉及為特定人士量身訂做，再次用政治干預司法，呼籲國民黨三思而後行。民進黨團幹事長鍾佳濱則呼籲，切莫用逕付二讀沒收討論、黑箱表決，尤其忌諱為個案修法。

吳思瑤︰政治干預司法偵辦

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，列入本週五院會議程；涉入助理費案的國民黨立委顏寬恒、民進黨立委林岱樺、已停職的新竹市長高虹安將因此解套。

鍾佳濱表示，各級民代對於助理費編列的性質或有不同，立法院公費助理編列金額相當高，若依照提案內容一律視為「薪資的補充」，恐怕會讓立委薪酬超乎社會認可的程度。他強調，任何提案都應該進入立院做充分討論，呼籲各黨派千萬不要再逕付二讀、沒收討論、黑箱表決，最忌諱的就是為個案修法。

吳思瑤表示，藍白提出的爭議法案越來越多，現在連助理費除罪化也欲強行通過，但這個議案涉及為個案量身訂做，再次用政治干預司法偵辦，社會絕對非常在意，呼籲國民黨應當三思而後行。

