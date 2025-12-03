公投救憲法法庭 民團與民進黨會商

藍白修惡「憲訴法」癱瘓憲法法庭，發起廢止憲訴法及選罷法修法公投的「人民作主志工團」成員趙偉程等人 2日下午至民進黨中央黨部會商。（記者羅沛德攝）

藍白修惡「憲訴法」癱瘓憲法法庭，人民作主志工團發起「廢止憲訴法及選罷法修法」公投連署，昨受邀與民進黨社運部、政策會展開首次會商。民進黨秘書長徐國勇日前表示，如有共同目標可以共同努力；人民作主志工團團長陳天壽昨會後也說，他們採取開放態度，大家都是台灣人，只要認同他們所提的公投，歡迎大家一起來參與。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投（九〇〇一案）訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自七月底至明年一月底；「公職人員選罷法」公投共三案（九〇〇二案至九〇〇四案），訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自九月底至明年三月底，連署門檻皆為廿九萬三二二八人。

徐國勇前天公開受訪時表示，民進黨正在審慎考慮就公投綁大選提出公投，與民團如果有共同目標，不排除共同努力。但徐也提醒，依照國民黨版修法，民團目前進行中的第一案公投，在時程上根本無法綁大選，若有機會，不排除討論如何讓有必要性的公投案，實質能和大選一起投票。

公投領銜人趙偉程表示，民進黨對他們所推的四項公投想了解並主動詢問是否需要幫忙，由於是公民行動，所以他們也不是來向民進黨提出具體請求，談話的內容主要聚焦在他們推動公投的契機、過程以及連署狀況。他們也向民進黨分享，電子連署沒有想像中困難，這陣子年輕朋友說「只要二分鐘就能連署完成」。

趙偉程強調，不限於民進黨的黨公職或民代，甚至是各黨、無黨職的民意代表，若認為「憲法訴訟法」、「選罷法」是重要的議題，值得透過公投來決定存廢，他們都採取開放態度，現階段會希望以電子連署為主。

