藍白：賴到立院 需有問有答說清楚

國民黨立委羅智強（左起）、傅崐萁、林沛祥2日於立法院受訪，對國防預算提高發表意見。（記者塗建榮攝）

總統賴清德宣布提出一．二五兆元國防特別預算，藍白昨聯手在程序委員會將行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。民眾黨團總召黃國昌受訪說，針對天價的特別預算，黨團收到的只有兩張A4的特別條例，在賴清德正面回應民眾黨團記者會所提的提問之前，民眾黨團會在程序委員會將其暫緩列案。

對於藍白要求賴到國會「一問一答」、「接受諮詢」，總統府發言人郭雅慧昨表示，賴總統已表達立場，願在合法合憲前提下赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持；對於在野立委提出違憲要求「以即問即答進行國情報告」及阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

請繼續往下閱讀...

違憲要求 府方表達遺憾

黃國昌則提四大疑問。一、一．二五兆史上最高對美軍購，敢保證如期交貨？二、敢保證即時形成戰力？三、敢保證不排擠社福支出？四、賴總統在總統大選時曾承諾願意來國會報告、接受立委諮詢，賴敢來國會面對這些質疑嗎？

黃呼籲，不論是質詢或諮詢，請賴總統履行競選總統時的承諾，赴國會接受立委的諮詢，立法院行使審計長人事同意權也是用諮詢的模式，賴總統可循例進行。

國民黨團總召傅崐萁則表示，他希望賴總統落實參選的承諾，到立法院有問有答、一問一答，把全國人民的疑問透過國會的代議制詢問清楚，他們會以最高的禮遇迎接賴總統到立法院「國情諮詢並備質詢」。

傅崐萁表示，為保家衛國、捍衛台灣的民主自由，一切的國防與軍購，國民黨團表示支持，但一．二五兆元是人民的血汗錢，賴總統必須到國會說清楚，讓人民了解迫切的危機後，國會才能夠讓政府支用人民的血汗錢；國民黨團支持國防，但是不支持凱子軍購。

前國民黨主席朱立倫也說，國情報告的方式當然要合憲，相信總統只要願意到立法院說明，立委應該要尊重總統，讓所有的民眾的疑慮能夠減少，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法