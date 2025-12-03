程委會否決強化防衛韌性草案及院版財劃法修正案》綠委：幫北京擋國防預算 藍白是吳三桂

國民黨立委翁曉玲昨主持立法院程序委員會，封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，民進黨團舉牌抗議。（記者塗建榮攝）

行政院提出的八年一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」及財劃法修正草案，藍白立委昨在立院程序委員會聯手否決，民進黨立委高舉「藍白擋國防預算」等手板，痛批藍白是吳三桂。

藍白立委以十比九的票數，將一．二五兆元國防特別條例草案及財劃法修正草案「暫緩列案」，不排入五日院會議程，不過行政院提出的財劃法覆議案，藍白並未阻擋。

要求總統即問即答 違憲法權力分立

對於國民黨立委要求賴清德總統赴立法院進行國情報告，須採「即問即答」方式，行政院發言人李慧芝痛批，立院要求總統「即問即答」，已違反憲法權力分立原則。去年憲法法庭所做的一一三年憲判字第九號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

民進黨團副幹事長沈伯洋批評，上個月國民黨版財劃法，八年從政府挖走十一兆元，結果台灣要做國防卻無法做，這在任何一個國家都是不可思議的。民進黨團幹事長鍾佳濱強調，程委會只能就政府或委員的提案，討論時間要分配多少，藍白暫緩列案是不合規章的做法。

民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白只會擋案不敢討論。藍白沒有和國人說的是，他們自己荒謬補破網的財劃法版本，將會造成國家財政困難及危機；而國際友人對於台灣第一島鏈的國際安全、增加國防預算的呼籲，他們也不願意聽見，只願意荒謬的提出離島建設條例，向中國大陸開大門。

民進黨團副幹事長范雲說，藍白是用總統赴立院答詢作為遮羞布，想要幫北京阻擋台灣增加國防的預算，台灣面臨到中國的軍事威脅，難道不比歐洲的國家面臨俄羅斯的威脅大嗎？賴總統是用北約、歐洲的標準來增加國防預算，國際友人都稱許也支持台灣這樣的作為，才能讓大家感受到台灣自我防衛的決心。

民進黨發言人吳崢表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨卻執意要求違憲的「一問一答」，只顧爭取表演時間，嘴上支持國防，實則不斷扯後腿，拿國防安全當成政治攻防的工具。

