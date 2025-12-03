台宏復交？學者：台灣不用急

外交部發言人蕭光偉。（記者陳鈺馥攝）

宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣恢復外交關係的「親台派」候選人篤定當選。外交部發言人蕭光偉昨表示，外交部有注意到此事；學者則建議，「台灣不需要急」，要看對方的真實政策方向與制度承諾。

蕭光偉指出，宏國在與中國建交之後，非但未能獲得預期的好處，反而先面臨了養蝦產業的嚴重崩潰，大量人口失業，宏中雙邊貿易急遽失衡。這種情況再度印證，中國始終未能善意履行承諾，若干國家與中國建交之後「未蒙其利、先受其害」。同時，也再次暴露出中國在國際社會上處心積慮打壓台灣的國際空間，絲毫無意協助其他國家在經濟等各方面建設的不良居心。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪時表示，未來宏國新政權願意與台灣恢復邦交，「台灣不需要急，也不會急」。國際政治講究的是互惠與穩定性，不是誰一夕之間想恢復關係，台灣就立刻點頭。台灣不能讓外界覺得，「和台灣的邦交關係想翻就翻、想回頭就回頭」。

洪浦釗建議，如果宏國希望恢復邦交，台灣可以三個前提做為考量基礎：一、要看對方的真實政策方向與制度承諾，而不是選前語言。二、不能傷害現有邦交國對台灣的信任。三、恢復邦交是否能真正符合台灣的利益，而不是象徵性的外交秀。

