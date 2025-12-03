為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宏國大選 2友台政黨國會大勝

    2025/12/03 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    宏都拉斯11月30日舉行總統大選，一名士兵在首都德古西加巴的投票所警戒。（法新社資料照）

    宏都拉斯11月30日舉行總統大選，一名士兵在首都德古西加巴的投票所警戒。（法新社資料照）

    宏都拉斯總統大選開票進入膠著狀態，兩大友台候選人得票難分軒輊，僅相差五百餘票，形成「技術性平手」，將啟動人工計票。不過，同步舉行的國會大選則已大勢底定，兩大友台在野黨在一二八席中合計取得九十席，超過三分之二的修憲門檻。

    總統技術性平手

    將啟動人工計票

    宏國總統大選截至一日約有五十七％投開票所完成計票，最大在野黨「國家黨」（PN）候選人、曾任首都德古西加巴市市長的阿斯夫拉獲得卅九．九一％的選票，自由黨（PL）候選人、前副總統納斯拉亞得票率約卅九．八九％，兩人僅差五一五票。第三名則是執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達，得票率僅十九．十八％。

    選情膠著之際，宏國公布計票結果的線上系統在一日上午長時間無法連線，加劇外界困惑和不滿。即將卸任的總統卡蕬楚在社群平台Ｘ轉發夫婿、前總統賽拉亞的訊息，呼籲「在等待總統選票全部統計完畢前，大家應保持警覺」。美國總統川普也發文指出，宏國似乎「正試圖改變總統選舉的結果」，指控該國選舉委員會太早停止計票，「若真如此，後果將非常嚴重！」

    川普在宏國大選前夕宣布特赦在美國被依販毒、違法持有槍械定罪的宏國前總統葉南德茲，並公開支持與葉南德茲同黨的阿斯夫拉，威脅除非他當選，否則將削減對宏國的援助，被視為干預選舉。

    全國選舉委員會（CNE）主席霍爾表示，電子計票初步結果顯示陷入膠著，阿斯夫拉與納斯拉亞形成「技術性平手」，呼籲各界耐心等待選委會啟動人工計票。選委會必須在本月卅日前公布當選者，新任總統將在明年一月廿七日就職，任期五年。

    宏國在卡蕬楚任內於二〇二三年與台灣斷交，而阿斯夫拉與納斯拉亞均表示，勝選後可能恢復與台灣的外交關係，若真如此，將是中國數十年來在中美洲地區遭遇的最大外交挫敗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播