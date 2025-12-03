宏國大選 2友台政黨國會大勝

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，一名士兵在首都德古西加巴的投票所警戒。（法新社資料照）

宏都拉斯總統大選開票進入膠著狀態，兩大友台候選人得票難分軒輊，僅相差五百餘票，形成「技術性平手」，將啟動人工計票。不過，同步舉行的國會大選則已大勢底定，兩大友台在野黨在一二八席中合計取得九十席，超過三分之二的修憲門檻。

總統技術性平手

將啟動人工計票

宏國總統大選截至一日約有五十七％投開票所完成計票，最大在野黨「國家黨」（PN）候選人、曾任首都德古西加巴市市長的阿斯夫拉獲得卅九．九一％的選票，自由黨（PL）候選人、前副總統納斯拉亞得票率約卅九．八九％，兩人僅差五一五票。第三名則是執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達，得票率僅十九．十八％。

請繼續往下閱讀...

選情膠著之際，宏國公布計票結果的線上系統在一日上午長時間無法連線，加劇外界困惑和不滿。即將卸任的總統卡蕬楚在社群平台Ｘ轉發夫婿、前總統賽拉亞的訊息，呼籲「在等待總統選票全部統計完畢前，大家應保持警覺」。美國總統川普也發文指出，宏國似乎「正試圖改變總統選舉的結果」，指控該國選舉委員會太早停止計票，「若真如此，後果將非常嚴重！」

川普在宏國大選前夕宣布特赦在美國被依販毒、違法持有槍械定罪的宏國前總統葉南德茲，並公開支持與葉南德茲同黨的阿斯夫拉，威脅除非他當選，否則將削減對宏國的援助，被視為干預選舉。

全國選舉委員會（CNE）主席霍爾表示，電子計票初步結果顯示陷入膠著，阿斯夫拉與納斯拉亞形成「技術性平手」，呼籲各界耐心等待選委會啟動人工計票。選委會必須在本月卅日前公布當選者，新任總統將在明年一月廿七日就職，任期五年。

宏國在卡蕬楚任內於二〇二三年與台灣斷交，而阿斯夫拉與納斯拉亞均表示，勝選後可能恢復與台灣的外交關係，若真如此，將是中國數十年來在中美洲地區遭遇的最大外交挫敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法