賴：一中原則九二共識 就是一國兩制

賴清德總統表示，中國國家主席習近平已經闡明，一個中國原則的九二共識就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者治台」。（總統府提供）

賴清德總統昨天接見北美鄉親時表示，面對中國的威脅，台灣一定要堅持理念，不能放棄主權，在野黨卻準備走另一條路，接受一個中國原則的九二共識，但這對中國國家主席習近平來說沒有其他空間，就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」、走向急統，身為總統，他的使命就是要確保台灣安全、維持台灣的民主自由，讓子孫能夠世世代代在這裡生存。

賴清德接見「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。為此，他最近提出八年一．二五兆的國防特別預算，對外軍事採購並推動國防自主，其中一項預算是要建立「台灣之盾」，抵抗中國進一步進攻。

賴清德說，在野黨準備走另一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。習近平說得很清楚，沒有其他空間，所謂「九二共識一個中國原則台灣方案」就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣，反送中後，中國進一步控制香港，這次要選香港民主議會的議員，要中國批准，「我們要走香港這條路嗎？那就可惜我們過去的打拚」。

賴清德說，若在中國統治之下，就是「愛國者治台」，現在國民黨裡面有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者，中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。賴強調，身為總統，他的使命就是要確保台灣安全、維持台灣的民主自由，讓子孫能夠世世代代在這裡生存。

