宜蘭視導後備旅教召 總統：和平靠實力 不靠協議

總統賴清德昨日赴宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，他強調，和平不可能靠一紙協議獲得。（記者王藝菘攝）

直接戰術位置報到 首次召員七成當地子弟

國防部推動後備戰力提升計畫，總統賴清德昨日赴宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練後表示，這是首次召員戰士中七〇％為宜蘭當地子弟，直接在戰術位置報到，且教召教官團隊加入曾經赴美接受訓練的人員，引進落實關鍵戰術思維，並納入無人機操作、應用訓練。總統強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，即便要進行和解，也必須要有強大的力量做後盾，方能保護國家整體利益。

賴清德表示，這次教召特別將城鎮作戰所需的各項戰技也列入後備訓練教召訓練中，並涵蓋各種城鎮作戰所需的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練、戰傷訓練等。

無足夠力量做後盾 所謂和解最終都淪投降

賴清德強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平；即便要進行和解，也必須要有強大的力量做後盾，才能保護國家整體利益；若沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴清德說，總統府成立的「全社會防衛韌性」與新的教召方式，都是想利用實力確保國家安全以及區域和平穩定，國家安全沒有任何妥協空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，是全體台灣人民的共同立場。

賴清德表示，召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系及確保國家安全的關鍵基礎設施，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。

