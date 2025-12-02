議員批雙城論壇四不一沒有

台北市長蔣萬安說，一直以來立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」（記者方賓照攝）

「不公開、不透明…」蔣：非事實

台北市與上海市的雙城論壇將在十二月下旬舉辦，民進黨議員洪健益昨在市政總質詢批評雙城論壇「不公開、不透明、不划算、不安全，沒有台灣」，是「四不一沒有」；市長蔣萬安打斷洪的話表示「議員講的都不是事實」。

洪健益在總質詢時問蔣萬安，國民黨主席鄭麗文要讓台灣人自豪說「自己是中國人」，是中華人民共和國還是中華民國的「中國人」？蔣回應，「我是台灣人，也是中華民國國民。」洪追問，敢不敢在雙城論壇說是中華民國首都市長？蔣答覆，他的立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」

洪健益批評雙城論壇「四不一沒有」，隨團出國的人員跟非官方人士沒有公開甄選，黑箱作業。跟上海談什麼，事先沒有跟市民報告，規避市議會監督；過去柯文哲因為演講稿鬧雙胞，導致中國不能諒解，政治路打折扣，不划算。蔣萬安上任後，議會要求依決議向柯文哲要回軍機擾台下舉辦雙城論壇的費用，到現在都沒有做。蔣萬安插話說，「議員講的都不是事實。」

洪健益繼續強調，二〇二四年中共軍機擾台五一〇九次，軍艦二七〇一次，越過海峽的就有三〇七四次，希望蔣萬安在雙城論壇時，代表台灣好好告訴中國「不要再來亂」。他要求蔣不要只當一個不沾鍋的帥氣市長，逃避深水區的問題，要「直球對決」，好好處理兩岸問題。

洪健益主張台北市不要參加雙城論壇；蔣萬安則說，陸委會對雙城論壇是肯定的、樂見，聚焦在市政議題已經舉辦十五年，「議員有意見，可以跟民進黨中央反映。」洪健益則說，中央並未同意一定要辦雙城論壇，是北市府申請了，就依標準程序核准。

