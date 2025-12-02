提「民主假」反制藍白 綠：法案還包含交通協助 規範妨害投票

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

藍白推動「不在籍投票」制度，立法院民進黨團質疑恐造成選務困難、中國滲透等風險，並提出「強化民主投票促進法草案」做為對案，明定投票日及前一日均應放假一天。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「民主假」只是法案的一部分，當中還有包含交通協助、對於身障者、長輩投票的必要支持，以及妨害投票的規範等。

鍾佳濱說，現行「公投法」、「選罷法」都規定，投票日當天為應放假日，民進黨團提出「強化民主投票促進法」，目的就是要讓人民可以更方便的行使投票權，當中包含兩部分。首先，對於投票障礙，設法提供排除或協助，比如說在交通上怎麼樣協助，對特定身分選民的幫忙，包括年輕人、身障者、長輩給予必要支持。另外，對於妨礙投票自主、破壞投票隱私，散播資訊影響投票公正性的行為，也加以規範。

鍾佳濱強調，這部投票促進法當中，無非就是國人在經歷過種種投票過程後，民進黨團把這些現象，需要政府協助、禁止的，明確予以規範。

對於民眾黨團總召黃國昌質疑「民主假」阻礙年輕人投票。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤回應：「不曉得黃國昌邏輯在哪裡？」她表示，「民主假」讓大家有利返鄉投票、給予便利，怎麼會是阻礙年輕人投票？民眾黨最近黨務混亂，顯然讓黃國昌的思考邏輯也亂了套。

此外，總統賴清德宣布提出一．二五兆元國防特別預算，在野黨提議邀請賴赴立法院進行國情報告，並採即問即答方式。對此，鍾佳濱強調，關於總統國情報告要如何進行，憲法法庭已作出明確解釋，不能有實質質詢，因為根據憲法，立法院可以對行政院提出質詢，若背離此一邏輯，就是侵犯兩院職權。鍾佳濱說，相信總統不會去侵犯憲法對於行政、立法機關的質詢，總統是憲法的守護者，「所以一定會合憲、依法進行。」

