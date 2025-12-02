批棄國防「附和統一、把台灣送中國」》徐國勇嗆藍：上完廁所才買衛生紙？

民進黨秘書長徐國勇痛批，國民黨不當連結國防特別預算到戰爭，是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國。（記者方賓照攝）

賴清德總統近日宣布八年投入一．二五兆國防特別預算，遭國民黨質疑將帶往戰爭；民進黨秘書長徐國勇昨痛批，國民黨拋棄自我防衛能力，附和統一、要把台灣送給中國，「國無兵恆亡」，講得粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？

藍委：買了衛生紙卻沒拿到半張

對此，國民黨立委徐巧芯反嗆，「問題是你現在屎在肚子滾，買了衛生紙卻沒拿到半張還不急。」國民黨立委許宇甄也諷刺，現在是民進黨把兩岸關係弄得那麼緊張，所以不是上廁所前要買衛生紙，是馬桶被民進黨搞到不通，就算買一堆衛生紙回來，還是無法上廁所。

徐國勇昨在民進黨活動記者會上受訪指出，這筆國防特別預算分八年，每年平均花一千六百億元保護台灣，怎麼會太高？怎麼會這樣就跟戰爭連結？古時候有句話「國無兵恆亡」，保持一定自我保護能力是必要的，每個人家裡都有鎖，難道上鎖就代表小偷必來嗎？有些人講得更粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？面對有意侵略我們的境外勢力，有些防備本來就是應該的，天氣冷媽媽也會叫你加件外套。

徐：國無兵恆亡 備戰才能避戰

徐國勇指出，一﹒二五兆國防特別預算合不合理？非常合理，國民黨硬要做不正當連結、宣稱這是宣布戰爭來臨，這就中了共產黨的計，中共就是用這個威脅台灣，國共多少次和談，每次都是削弱國民黨實力、強大共產黨，最後結果就是國民黨「打輸跑贏」。他痛斥，國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，要把台灣送給中國，這不是我們要的，我們和中華人民共和國互不隸屬，我們必須保持實力，備戰才能避戰，這是必然道理。

