    政治

    推廢止憲訴法及選罷法公投連署》民團：若民進黨公職願協助 樂觀其成

    2025/12/02 05:30 記者林哲遠、謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，為避免二〇二六公投亂大選，執政黨已開始因應，有三方面都會審慎研議。（資料照）

    藍白修惡「憲訴法」癱瘓憲法法庭，民團今年發起「廢止憲訴法及選罷法修法」的公投連署，今將與民進黨首度會商。公投領銜人趙偉程昨受訪說，若民進黨願意請公職人員一起參與連署，非常的感謝也樂觀其成。

    民進黨：三方面正向研議

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則表示，為避免二〇二六公投亂大選，執政黨已開始因應，包括是否協助民團、藍白磨刀霍霍的公投議題有哪些、對於立法院這一年半以來許多違憲亂政的法案是否訴諸民主救濟，這三方面都會審慎研議。

    人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投（九〇〇一案）訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自七月底至明年一月底；「公職人員選罷法」公投共三案（九〇〇二案至九〇〇四案），訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自九月底至明年三月底，連署門檻皆為廿九萬三二二八人。

    趙偉程表示，目前有收到消息，在紙本連署上民進黨會來協助，但今天他們會請民進黨稍微考慮一下，由於電子與紙本並行的連署只有廢止罷免連署需附身分證影本一案，其他三案都是電子連署，現階段會希望以電子連署為主。

    對於接續的目標，趙偉程說，對他們來說是四案一起衝，若立法院願意補救先前的修法，他們也相當樂意，他們在新北市板橋府中捷運站前會持續擺設實體攤位，每天下午一時到五時，持續到一月底。 

    對此，吳思瑤指出，因應藍白於上月廿一日突襲式完成「公投綁大選」修法之後，二〇二六年有哪些公投可能被綁大選，甚至因此亂大選？執政黨已開始因應。這些因應的面向有三，首先當然是現在民團進行中的議案，是否需要協助？

    其次，執政黨也必須研判，藍白磨刀霍霍硬要綁大選來進行政治操作的公投議題有哪些？執政黨需負責任的超前部署加以因應、反制。第三，執政黨是否需要透過人民意志的行使，用更大的民主守護民主，針對立法院這一年半以來許多違憲亂政的法案，是否訴諸人民的民主救濟，也會正向研議。

    她強調，作為執政黨，除了協助民團、反制藍白之外，也可能提出公投案作為守護民主的最終一個平台和管道，三方面都會審慎研議。

