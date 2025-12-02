梵蒂岡轉向中國？ 吳志中：12邦交國都很穩定

外交部次長吳志中。（翻攝直播）

台灣近期國際外交空間漸漸增大，不僅副總統蕭美琴成功到訪比利時，外交部長林佳龍也先後出訪歐洲多國。林佳龍接受網路節目專訪指出，台灣外交過去採「守勢」，如今轉為「攻勢」，積極與邦交國、理念相近國家往來深化關係。外交部次長吳志中昨也強調，現在十二個邦交國都很穩定，不會斷交。

林佳龍：台灣外交轉守為攻

吳志中昨接受廣播節目訪問，主持人問到，前第一夫人曾訪問教廷，現任第一夫人有無可能去教廷訪問？吳志中回應，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會明代、清代曾在中國經營，一直有心願要回到中國，所以我方與教廷的關係「只能維持現狀」，新任教宗才剛上任，還在盤點怎麼處理。

主持人追問，「你任內教廷不會斷交吧？」吳志中回應，「不會！現在十二個都很穩定」。自己當過三任外交部長的次長，林佳龍是放最多心力在邦交國的部長。

林佳龍昨接受專訪時也指出，台灣外交過去是「守勢」，要鞏固邦交國，但中國一直想辦法用各種方法「挖」我國邦交國，所以現在將外交轉變為「攻勢」，積極藉由八大旗艦計畫鏈結，讓邦交國能成為地區最進步的國家，以「榮邦」固邦，甚至進一步拓邦，讓周邊國家看到與台灣來往的好處。

林佳龍指出，台灣不是中華人民共和國的，是國際共識，台灣沒有要改變現狀，而是中共在改變現狀。他強調，「台灣不是兩岸關係的問題，而是解決中國問題的鑰匙」，與台灣來往，就知道如何因應中國、俄羅斯的威權擴張，歐洲讓我們知道，許多國家都想與台灣來往。

對於中共與台灣在法律戰上的攻防，林佳龍說，去年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在台舉辦時，提出相關範本，讓許多歐洲國家的國會過去一年內通過反對扭曲聯大第二七五八號決議等相關友我決議案，讓台灣在法律戰也採取「攻勢」，中共只能在每次與鐵桿的全球南方國家開完元首會議後，發聲明強調「一中原則」，但這是「此地無銀三百兩，正暴露了台灣不是你的」。

