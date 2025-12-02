中國對日情勢陷「騎虎難下」》煽動民族主義轉移矛盾 北京恐拉高態勢

中共第三艘航空母艦「福建號」的成軍典禮，不僅南部戰區海軍司令與重要將領缺席，官媒甚至「延遲轉播」事後公開，現場氛圍顯得小心翼翼。（取自中國國防部官網）

中國近期針對日本首相高市早苗發動一連串外交與軍事施壓，我國安官員分析，中國對日緊張情勢陷入「騎虎難下」局面，反映中國內部決策機制混亂或面臨巨大社會壓力，要藉由煽動民族主義情緒轉移矛盾，下一個值得注意的時間點是十二月十三日「中國國家公祭日」（南京大屠殺），中國可能藉此進一步拉高情勢、投注法西斯元素進行對外行為，也不排除發動聯合利劍-C軍演的可能性。

12月13日「中國國家公祭日」是觀察點

對於賴清德總統日前提及北京正以二〇二七年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備。國安官員指出，對我方而言，就是做好各項準備，讓中方每一天都無法下「侵略」的決策；他也直言，北京眼下最重要的二大目標，一是阻擋台灣強化內部安全法規、法治，使其延遲或無法建構；二是不讓台灣順利推展安全軍備的強化，或讓預算根本不要通過，這兩件事都達成了，北京可能就會對台灣展開下一步行動。

國安官員指出，現任中國外交部長王毅是公認「知日派」，此次北京回應高市的方式，卻完全脫離外交專業與決策理性，從十一月十四日至今，中國持續升高對日複合式威脅，不但沒唬住日本新政權，還惹來日本社會高度反感，但中國堅持「不下車」，過程中的「川習通話」疑似是尋求台階下，但被美國總統川普冷處理。

國安官員分析，中國在外交場域上的失控，反映其在領導班子、經濟狀況衍生巨大的社會壓力，以至於必須透過對外煽動高漲的民族主義與法西斯主義，轉移國民對當前治理的不信任，這是我方必須關注的。畢竟，周邊一個規模如此巨大的國家，決策不是基於理性時，對我方構成很高的風險。

軍事動態方面，國安官員也提及一項蹊蹺之處，中共第三艘航空母艦「福建號」的成軍典禮，不同於過去遼寧號、山東號成軍時「昭告天下」、將領一字排開的盛況，不僅南部戰區海軍司令與重要將領缺席，官媒甚至「延遲轉播」（delay live）事後公開，現場氛圍顯得小心翼翼，彷彿不願多談，事隔四十八小時後，才為了操作對台認知戰回頭宣傳。

國安官員提醒，十二月十三日是中國「國家公祭日」（南京大屠殺），有鑑於北京對日施壓已經陷入騎虎難下的困境，值得注意是否會藉此進一步拉高情勢、煽動國內民族主義情緒，或投注法西斯元素進行對外行為。

該官員說，依照過去經驗，也不排除中國會發動「聯合利劍-C」軍演，再次以台灣為藉口對區域各方進行壓迫。由於中國目前的決策情況不透明，直到明年開春中美元首高峰會前，區域各方都必須密切關注相關風險。

