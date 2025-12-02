為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    《中配涉反滲透法遭收押》曾聘徐春鶯 蔣萬安狀況外

    2025/12/02 05:30 記者何玉華／台北報導

    民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯，涉犯詐欺、違反銀行法、反滲透法等罪嫌，上週羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培昨在市政總質詢指出，台北市長蔣萬安曾聘徐春鶯為台北市新住民事務委員會委員，受聘第六天，就到中國上海參加民革活動，還提出要發動「帶婆婆回家」的計畫，質詢蔣萬安是誰推薦聘任？蔣萬安第一時間回應「是在前任市府吧？」完全狀況外，被提醒後才要民政局調查，並扯民進黨也曾聘共產黨員，要簡舒培不要雙標，「不要開上帝視角」。

    曾任新住民事務委員會委員

    簡舒培指出，徐春鶯在二〇二二市長選舉時，幫忙蔣萬安的對手黃珊珊，卻在蔣萬安當選後，二〇二三年六月被聘為市府新住民事務委員會委員，六天後，到上海參加民革活動，並提出要發動「帶婆婆回家」的計畫，蔣萬安則於當年八月到上海參加雙城論壇；追問蔣萬安「是誰推薦徐春鶯？」

    蔣萬安第一時間回應「是在前任市府吧？」讓簡舒培非常驚訝說，當年十一月，民進黨議員林延鳳質疑徐春鶯涉反滲透法、涉非法吸金，蔣萬安還要議員「提供相關事證」，如今卻不知道。

    蔣萬安表示「了解一下」，隨後說，「她是上一屆，到二〇二三年底就停聘」，昨天才知道有司法介入，會請民政局追究調查，又扯民進黨也曾聘任共產黨員，不要雙標，簡舒培回應，兩人脣槍舌劍，蔣萬安還要簡舒培「不要開上帝視角。」

    簡舒培最後再強調，蔣萬安要查清楚推薦人是誰，以後小心應對。

