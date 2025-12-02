《上海演唱會被無預警取消》濱崎步事件 議員︰政治問題

中國不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，近期對日本展開大規模抵制，連日本天后濱崎步上個月廿九日在上海舉辦的演唱會，也在前一天被無預警取消，但濱崎步對著上萬個空位，仍完整唱完全場；台北市長蔣萬安昨天表示，歡迎濱崎步再來台北，會繼續給他驚喜。民進黨議員顏若芳則說，不要再說體育歸體育、文化歸文化，在獨裁國家中，什麼都是政治優先。

濱崎步八月曾在台北小巨蛋開唱，當時蔣萬安送上小籠包、鳳梨酥及濱崎步喜歡的Hello Kitty造型悠遊卡，還寫了卡片；對於濱崎步在上海遇到的冷遇，民進黨台北市議員簡舒培昨天在總質詢問蔣萬安，會不會給濱崎步溫暖？蔣萬安表示，歡迎她再來，一定會全力協助，且會繼續給她驚喜，謝謝她選擇台北，也歡迎日本歌手和團體來台北開唱。

顏若芳在廣播節目受訪，也提到濱崎步上海演唱會被突襲取消之後，仍然勇往直前堅持她要做的事，讓她覺得非常感動，對於上海在沒颱風也沒天災的情況下，要求取消演唱會，「就是一個政治的問題」；不要再說體育歸體育、演藝歸演藝、唱歌歸唱歌、文化歸文化 ，在非民主國家、專制、獨裁的國家中，什麼都是政治優先。

