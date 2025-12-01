邱議瑩鳳山造勢 蘇貞昌助陣衝衝衝

前行政院長蘇貞昌（左二）為邱議瑩（左三）站台，強調她歷練完備。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長提名初選四名立委角逐，邱議瑩昨在鳳山造勢，獲前行政院長蘇貞昌力挺，林岱樺則舉辦女力造勢，強調未來會打造真正理解女性需要的城市。

角逐民進黨高雄市長提名初選

邱議瑩昨天在鳳山大型造勢，宣布湧入約五萬人，立委邱志偉、黃捷、李柏毅、林楚茵，議長康裕成與副議長曾俊傑等站上舞台，壓軸則是蘇貞昌。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌強調自己挺邱議瑩更不是「隨便說說」，明年高雄市長選舉非常重要，「選得贏還要能做得好的人，就是邱議瑩」。邱議瑩表示，自己已準備好接棒陳其邁，帶領高雄繼續贏，要把高雄從五星城市推向六星。

林岱樺在鼓山區舉辦女力造勢

林岱樺昨天在鼓山區以「大改革、護國市長、女力造勢」為主題；林岱樺表示，近期她遭遇的抹黑，是女性政治場域中最殘酷的攻擊之一，「如果我倒下，未來更多姐妹都會在同樣的性別羞辱中被打垮」，她會從制度來保障女性，為遭受網路霸凌與性別攻擊的婦女建立救援機制。

賴瑞隆掃市場 許智傑辦見面會

除了邱議瑩、林岱樺造勢外，另兩位市長初選參選人也全力衝刺，賴瑞隆昨天連掃三處菜市場，爭取支持；許智傑北南奔波，先在路竹辦見面會、再趕到小港與親子欣賞紙風車劇團。

澎湖縣長選舉部分，前馬公市長葉竹林昨天宣布以無黨籍投入澎湖縣長選戰，挑戰現任民進黨籍縣長陳光復。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法