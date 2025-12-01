為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邱議瑩鳳山造勢 蘇貞昌助陣衝衝衝

    2025/12/01 05:30 記者王榮祥、洪定宏、劉禹慶／綜合報導
    前行政院長蘇貞昌（左二）為邱議瑩（左三）站台，強調她歷練完備。（記者王榮祥攝）

    前行政院長蘇貞昌（左二）為邱議瑩（左三）站台，強調她歷練完備。（記者王榮祥攝）

    民進黨高雄市長提名初選四名立委角逐，邱議瑩昨在鳳山造勢，獲前行政院長蘇貞昌力挺，林岱樺則舉辦女力造勢，強調未來會打造真正理解女性需要的城市。

    角逐民進黨高雄市長提名初選

    邱議瑩昨天在鳳山大型造勢，宣布湧入約五萬人，立委邱志偉、黃捷、李柏毅、林楚茵，議長康裕成與副議長曾俊傑等站上舞台，壓軸則是蘇貞昌。

    蘇貞昌強調自己挺邱議瑩更不是「隨便說說」，明年高雄市長選舉非常重要，「選得贏還要能做得好的人，就是邱議瑩」。邱議瑩表示，自己已準備好接棒陳其邁，帶領高雄繼續贏，要把高雄從五星城市推向六星。

    林岱樺在鼓山區舉辦女力造勢

    林岱樺昨天在鼓山區以「大改革、護國市長、女力造勢」為主題；林岱樺表示，近期她遭遇的抹黑，是女性政治場域中最殘酷的攻擊之一，「如果我倒下，未來更多姐妹都會在同樣的性別羞辱中被打垮」，她會從制度來保障女性，為遭受網路霸凌與性別攻擊的婦女建立救援機制。

    賴瑞隆掃市場 許智傑辦見面會

    除了邱議瑩、林岱樺造勢外，另兩位市長初選參選人也全力衝刺，賴瑞隆昨天連掃三處菜市場，爭取支持；許智傑北南奔波，先在路竹辦見面會、再趕到小港與親子欣賞紙風車劇團。

    澎湖縣長選舉部分，前馬公市長葉竹林昨天宣布以無黨籍投入澎湖縣長選戰，挑戰現任民進黨籍縣長陳光復。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播