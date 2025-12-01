為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    提民主假 被指阻礙年輕人投票 民進黨：藍白扭曲國安議題 製造對立

    2025/12/01 05:30 記者陳昀、黃政嘉、謝君臨／台北報導
    民進黨昨批評，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。（路透資料照）

    民進黨昨批評，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。（路透資料照）

    總統賴清德明年度將追加一﹒二五兆新台幣國防特別預算，被國民黨主席鄭麗文批評「玩火」；藍白推動「不在籍投票」專法，民進黨團憂心選務困難、中國滲透等風險，提出「民主假」反制，也被民眾黨主席黃國昌質疑意在阻礙年輕人投票。對此，民進黨昨批評，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

    黃國昌昨天到新北市新店區出席活動前受訪表示，民進黨過去把國內移轉投票打成是中共介選，後來發現謊言沒有辦法繼續編下去，現在就要透過其他方式來阻擾國內移轉投票。他強調，民進黨害怕年輕人出來投票，希望年輕人可能因為學業或工作的因素沒辦法投票，這才是民進黨真正的目的。

    對於黃國昌宣稱「民主假」阻礙年輕人投票，民進黨發言人卓冠廷批評，這是毫無邏輯、拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議黃等頭腦清楚後再發言。

    卓冠廷也說，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲，為了脫罪甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，才是破壞民主憲政的鐵證。

    回顧本屆立法院在三黨不過半、「藍白合」的情況下，由民進黨立委沈伯洋等人所提出的「立委赴中納管」之國安修法，已連續被在野黨聯手封殺逾一年半，據民進黨團統計，總共已被擋七〇七次。

    民眾黨團於沈伯洋提出草案一年後提出對案，要求立委赴中向立法院報備。沈質疑，「向一個完全沒有聯審會該具備相關知識的單位報備，到底有什麼意義？」

    民進黨團書記長陳培瑜也說，民眾黨團的版本非常荒謬，根本是在打假球、欺騙社會大眾。民進黨立委林楚茵質疑，若立委赴中要向韓國瑜報備，那韓本人呢？這個曾進出香港中聯辦來去自如的人，這根本就是一個荒謬、極度有問題的立法。

