國軍增加給 擬納無人機、反情報等部隊

國防部送抵立院最新書面報告，未將「普調三萬」列入規劃，而是依據職務繁重程度與專業特性加給。（資料照）

儘管在野黨日前挾國會多數三讀通過修正「軍人待遇條例」，要求志願役不分官階「齊頭式」將加給提高至三萬元，但行政院認定該法案有違憲疑慮，已聲請釋憲及暫時處分。國防部送抵立院最新書面報告，亦未將「普調三萬」列入規劃，而擬將依據職務繁重程度與專業特性，規劃增無人機部隊戰鬥部隊加給、資通電軍戰航管加給，以及反情報勤務加給。

國防部未規劃「普調三萬」

立法院外交及國防委員會今邀請國防部進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備質詢。

報告除詳列國軍自二〇一五至二〇二四年十項增修訂官兵加給，也詳列今年已陸續生效的五項志願役勤務、戰鬥部隊、網路戰、戰航管及電偵加給調升，並提出未來調整規劃，如考量無人機及火力部隊戰時需建立全時段戰場監控體系，針對敵高價值目標實施攻擊，評估符合「戰鬥部隊」定義，擬將其納入第一、二類型戰鬥部隊加給；此外，陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊，亦評估符合戰鬥支援任務，擬支領第二類型加給。

在情報與通資方面，國防部認定針對資通電軍所屬通資站台，因協同海空軍雷達站從事通信戰術管制，擬納入「戰航管加給」；而軍事安全總隊作為國軍唯一反情報專業部隊，為提升留營誘因，已研擬新增「反情報勤務加給」，相關方案已於八至十月間陳報行政院審議。

對於國防部堅持「精準調薪」而非「齊頭式加薪」，資深國防立委王定宇受訪說，加薪必須用合法及合理的方式。國民黨、民眾黨不和行政單位溝通，直接用違憲、違反預算法的方式齊頭式調高薪資，不僅破壞財政紀律，更會對國軍人力配置造成「反淘汰」。王強調，民進黨執政十年來已實質幫國軍加薪六次以上，是最重視國軍待遇的政府。

國防部軍政副部長、退役空軍中將柏鴻輝今日卸任，他也向本報表示，外島官兵的「離島加給」是令他揪心的問題之一，因為在軍人待遇、各項加給調高的狀況下，外離島尤其是身處偏遠的東沙、南沙、烏坵等地，若是偏遠離島的離島加給沒有同步調升，未來恐怕更難以對官兵的派駐產生吸引力。

