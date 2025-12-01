軍人拍投降影片 立委提修法最高判7年

陸軍前上校向德恩（右）曾在服役時簽署誓約書，明確許諾將來若發生戰爭即效忠中共。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

近年有多起現役軍人透過拍片、簽署文件等方式對敵人宣誓效忠案，現行法制竟無處罰依據，國防部雖提出陸海空軍刑法修正草案，但其中將「產生軍事之不利益」為構成要件，甚至擔憂侵害「表意自由」。對此，民進黨立委王定宇、王義川等人提出不同版本，除反駁國防部說明，也規定現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫等各式方法對敵表示效忠者，可處二年以上、七年以下有期徒刑。

軍人對國家忠誠無表意自由

陸軍前上校向德恩曾在服役時簽署誓約書，明確許諾將來若發生戰爭即效忠中共；日前國軍威海營區、士林憲兵隊、總統府侍衛室近年亦發生有士官兵淪共諜，並傳有穿著我國軍服、揮舞五星旗、拍攝投降影片等情況。立委王定宇、王義川等十六人近日提出「陸海空軍刑法第廿四條條文修正案」，明訂未來軍人投敵的罰則。

提案指出，國防部所提修正草案版本增訂內容，設下對敵表忠須以有無「致生軍事上之不利益」作為構成要件，且修法說明竟以軍人對國家的效忠義務有「表意自由」，藉以判斷個案犯罪成立與否，提案各立委實難同意。依據「憲法」、「國防法」等規定，無論平時戰時，軍人對國家的忠誠義務，「並無任何其他表意自由空間」。

執業律師楊仲庭引據憲法法庭一一三年憲判字第五號判決指出，憲法第十一條保障言論自由之本旨，除了自我實現，更在於透過言論監督政府以健全民主政治。他強調，軍人的投敵言行，「當然不在言論自由的保障範圍內」。

楊強調，國防部的修法說明恐有「誤解言論自由」之虞，該版本將「對敵人為效忠之表示」作為構成要件，實務上要蒐集足夠證據證明其行為已屬不易，若檢方還得額外證明該行為「足以生軍事上之不利益」，恐導致該條文實務上窒礙難行，形同「無牙之虎」。

學者：若不處理 恐帶隊投降

國防院研究員沈明室指出，法律制定目的在於預防，若刑罰不足便無嚇阻力，向德恩簽署不抵抗承諾書並收受賄賂，最終只能以貪污治罪，顯示現行法律存在嚴重漏洞，簽署「不抵抗承諾書」會直接衝擊部隊士氣與戰備，若不處理，戰時恐演變為「帶隊投降」。

至於版本不同情況，沈呼籲雙方盡速尋求共識，關鍵在於建立嚇阻機制，透過修法加重刑責，才能有效遏止更多現役軍人被滲透分化。

