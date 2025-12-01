王定宇：收中共的錢辦事 不是言論自由

民進黨立委王定宇等人提出「反滲透法」、「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「遊說法」等相關國安修法，王表示，「收中共的錢替它辦事不是言論自由，在法律上應給予處罰。」。（美聯社資料照）

為因應中共新型態犯罪手法，民進黨立委王定宇等人提出「反滲透法」、「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「遊說法」等相關國安修法，十一月廿八日均已付委待審。王昨受訪說，「收中共的錢替它辦事不是言論自由，在法律上應給予處罰。」經民連智庫召集人賴中強表示，基本上他支持修法，但罰鍰金額過低，且應針對特殊身份給予刑罰。

王定宇說，本次修法他稱為「國安配套修法」，在既有的法律架構下，為因應新型態犯罪進行的配套修法；例如現役軍人拍影片向解放軍表忠，既有法律規範並不明確，甚至國防部竟然還認為這是言論自由的表現，這很荒謬，所以這次他就在草案中增加了七年以下有期徒刑的罰則。

王定宇認為，個人的言論自由和收中共的錢說中共的話，這是有差異的，中共此舉等於是利用台灣的開放社會，卻要消滅台灣的言論自由，「我們沒有要限縮任何言論自由，但如果你收錢辦事，接受中共黨政軍及其附隨組織的委託，我們認為應該在法律上給予處罰，採罰鍰的方式，得連續罰。」

賴中強：應針對特殊身份給予刑罰

對於王定宇等人提出「反滲透法」修法，明定任何人不得受滲透來源的資助，進行配合統戰工作或具有政治目的的宣傳行為，違者處十萬元以上五十萬元以下罰鍰。賴中強認為，罰鍰與犯人可能獲得的報酬不成比例，金額要再考慮；再者有些特定身份包含軍人、民意代表、官員、具有一定政治代表性，像前黨主席、現任黨主席等，對國家的傷害會比一般人更嚴重，應給予刑罰化。

台灣基進黨主席王興煥指出，修法對嚇阻中國對台灣民間的統戰滲透，有正面作用，卻沒有改變「滲透事實高度仰賴法官心證」，也就是「反滲透法」本身的侷限。

王興煥認為，台灣需要讓境外資金透明的「境外勢力代理人法」，先抓金流，才能揪出人流與資訊流，嚇阻在地協力者配合境外敵對勢力，操弄資訊影響台灣輿論，立法的重點應該要從「認定什麼是滲透」，轉到「如何防止滲透」。

針對藍白持續阻擋國安法案，王興煥直言，以現行藍白佔據多數的「國會獨裁」狀況來說，行政部門應發揮「剩餘權」的能量，敢於以行政裁量處理具有重大國安風險的政策。

