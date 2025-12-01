鄭麗文：市長與議員全壘打 讓基隆再贏一次

中國國民黨主席鄭麗文昨到國民黨基隆市黨部參加黨慶活動，圖為鄭麗文(左)頒發聘書給基隆市黨部主委林沛祥(圖右)。（記者俞肇福攝）

中國國民黨主席鄭麗文昨天到基隆市黨部出席活動，她致詞時感謝基隆市民的善良與勇氣，在國民黨籍基隆市長謝國樑與黨籍立委林沛祥的兩次罷免行動都挺身而出，明年縣市長選舉與議員選舉，期盼基隆再次開出高票、開紅盤，讓市長與議員全壘打，讓基隆再贏一次，讓國民黨從台灣頭贏到台灣尾。

鄭麗文表示，基隆人真的有夠累，市長才剛當選，就要面對來自民進黨與罷免團體的罷免，謝國樑挺過罷免，立委選舉落幕又要來罷免林沛祥，但是兩次的罷免行動，基隆人用超高選票要民進黨放手。

鄭麗文說，經歷過兩次罷免的結果，賴清德總統並沒有改變路線和思維，不但不放過國會，連地方政府的財劃法也不放過。感謝基隆市民的善良、正直，只有把台灣交給國民黨，大家才會安心；希望明年的基隆市長選舉及市議員選舉，基隆再次開紅盤，讓基隆再贏一次，讓國民黨從台灣頭贏到台灣尾。

謝國樑也說，他和身兼國民黨基隆市黨部主委的林沛祥合作推動市政，基隆是鐵板一塊，讓對手完全沒有辦法攻進來，未來一定會有更多政績呈現給大家。

民進黨籍基隆市議長童子瑋表示，市政問題優先於政治口號，目前全基隆的民代，都全力協助市民解決自來水的油污問題，盼謝國樑忙完政黨私事後，盡速回到工作崗位，加入協助市民的行列。

民進黨基隆市議員施偉政抨擊說，謝國樑有空參加國民黨黨慶，沒空管民眾的水龍頭扭開是汽油味，人民要花錢買礦泉水來煮飯、燒開水；謝國樑以為挺過罷免就可以鐵定連任，他相信人民眼睛是雪亮的。

