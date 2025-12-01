為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營雲縣長人選底定？ 賴大讚劉建國

    2025/12/01 05:30 記者黃淑莉、李文德／雲林報導
    總統賴清德昨赴雲林褒忠聚保宮參香祈福，大力稱讚立委劉建國。（記者黃淑莉攝）

    總統賴清德昨赴雲林褒忠聚保宮參香祈福，大力稱讚立委劉建國。（記者黃淑莉攝）

    民進黨陸續提名明年縣市長人選，雲林縣以立委劉建國呼聲最高，卻遲未定案，總統賴清德昨日到雲林褒忠參香祈福，致詞時大力稱讚劉建國，也允諾會與劉推動褒忠產業園區建設。地方視賴的致詞「意在言外」，有人解讀民進黨由劉建國出馬參選縣長已接近底定，短期應會宣布。

    賴清德由民進黨中央黨部祕書長徐國勇、劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬陪同參拜祈福。劉建國說，褒忠產業園區地勢平坦，希望總統支持，讓台積電有機會進駐，成為政府推動大南方新矽谷計畫起點。

    賴清德致詞時先讚許劉建國及蘇治芬大力爭取台大雲林分院虎尾院區二期擴建經費，又說劉建國長期關心弱勢社會福利，帶領癌友團體爭取百億癌症基金照顧經濟弱勢病友，會與大家共同推動褒忠產業園的建設。

    參拜儀式後大合照，蘇治芬向賴清德耳邊細語，賴總統又向劉建國咬耳朵，結束後劉建國就搭乘總統總座車離去，三人說了什麼引人好奇。蘇治芬私下透露，「請趕快公布提名劉建國選縣長」。

    下屆縣長人選民進黨尚未定案，地方頻頻喊話盼快定於一尊，以利整合打選戰。徐國勇受訪表示，「劉建國是很好的人選」，要經過選對會建議後，送中執會討論，「劉建國當然有可能」。

    劉建國表示，賴總統有鼓勵他，但在車內主要和總統談褒忠產業園區、台大雲林分院擴院、禁止廚餘養豬等議題。本屆縣長選舉時，他代表參選卻敗北，內心很自責，因此希望做好現在工作，爭取建設回報大家，至於黨提名誰，會尊重賴主席、黨中央。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播