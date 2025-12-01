為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    內鬥？ 民眾黨發言人李有宜退黨

    2025/12/01 05:30 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨發言人李有宜（左）昨無預警宣布退黨。 （資料照）

    民眾黨發言人李有宜昨無預警宣布退黨，外界推測恐與民眾黨主席黃國昌立委服務處三重蘆洲區主任主任周曉芸表態參選明年議員有關。李有宜受訪表示，退黨是為了從事學術研究，很感謝新北市三重、蘆洲及五股朋友們的支持，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

    據悉，李有宜二〇二四曾參選新北第二選區（五股、蘆洲、三重十六里）立委，落選後持續耕耘地方，並早早宣布打算參選明年三蘆議員選舉；豈料，有黃國昌「四大金釵」之稱的周曉芸也表態參選，網友也解讀「有點內鬥的味道」。

    李有宜昨在臉書發文給「親愛的支持者與黨員朋友們」，她即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員的職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業，並向支持者喊話：「期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期。」

    此外，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也在臉書分享李有宜的退黨貼文，並同步宣布退黨。朱昨受訪時也為李抱不平，直言李二〇二四選後第二天就說要選三蘆議員，黃國昌卻在沒有任何電話、諮詢下派出子弟兵周曉芸，甚至有活動時也從未邀請李參與，儼然把李消聲匿跡、慢慢地抹掉了，非常沒有仁義。

    大媽朱蕙蓉也跟進

    針對李有宜退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李過去對台灣民眾黨的付出，以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」的為民服務。

