全台連署廢憲訴法公投》綠委：直接民權大於代議士

民團發起廢止「憲法訴訟法」修法等四項公投案，「自然人憑證」申請量暴增。（資料照）

藍白立委推動「公投綁大選」修法於十一月廿一日三讀通過後，全台掀起申請「自然人憑證」之浪潮，盼連署廢止「憲法訴訟法」、「公職選罷法」相關修法內容的公投案。對此，民進黨立委王定宇昨認為，公投的直接民權大於任何代議政治，「我們當然要服從，也應該要全力支持！」公督盟執行長張宏林則擔心，即使公投通過，藍白恐怕還會繼續讓憲法法庭癱瘓。

王定宇認為，用法律癱瘓憲政機關本就違憲，很遺憾的是，某一些大法官不願根本溯源，遲遲不願針對違憲的憲訴法進行相關處理，導致人民擔憂藍白這輛失速列車會毀掉國家整個憲政體制，好像整個五權只剩下一個立法權，預算編列、預算審查、法案提出，通通變成單一集權化。

王指出，他支持用人民的力量讓憲訴法作廢。他說，面對公民直接民權，政黨和政治人物只是代議士，「公民的直接民權是大過任何的代議政治，所以公民民權要展現，我們當然要服從，全力支持！」

公督盟：藍白恐續癱瘓憲法法庭

公督盟執行長張宏林則表示，人民雖有各種救濟途徑，但代議士在立法院本就應好好透過辯證解決爭議，現在是因為立法院的失能，迫使人民要頻繁行使直接民權，立委拿錢不幹事、甚至癱瘓國家，老是要讓民眾用最費力氣的方式來解決憲政紛爭。張也示警，公投案順利通過後，相關法條仍需重訂，屆時回到立法院藍白還是多數，若給予空白授權，只要藍白臉皮夠厚，他們恐怕還會繼續讓憲法法庭癱瘓。

