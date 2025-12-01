憲訴法公投連署 自然人憑證申辦爆量

民團發起廢止「憲法訴訟法」修法等四項公投案，「自然人憑證」申請量暴增，一週內連署從幾千人衝破二萬人。 （資料照）

首次電子連署公投提案 須透過電腦讀卡機 才能進行連署

「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法等四項公投案，二階必須以實體自然人憑證進行電子連署。據統計，自「公投綁大選」修法通過後，「自然人憑證」首週平日申請量較前一週暴增一．一四萬張、成長一一五％；公投領銜人直言，停滯許久的憲訴法公投案連署作業，在短短一週內，連署從幾千人衝破二萬人。

短短一週 連署從幾千人衝破二萬人

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投（九〇〇一案）訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年七月底至明年一月底；「公職人員選罷法」公投共三案（九〇〇二案至九〇〇四案），訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自九月底至明年三月底，連署門檻皆為廿九萬三二二八人。

原先「公投法」規範公投與大選脫鉤，藍白立委十一月二十一日在立法院三讀通過修正案，恢復「公投綁大選」；換言之，原先四件公投若成案，必須待後年八月才能舉行投票，而此次修法，讓公投案有望在明年十一月與地方選舉併同舉行。

與過往不同的是，這是全台首次採電子連署的公投提案，必須申辦「實體」自然人憑證，再透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行公投連署。根據內政部最新統計，自公投法十一月廿一日修法後，廿三日到廿八日申請實體自然人憑證的數量有二萬一三三二張，較前一週增加約一萬一四〇〇張、一一五％。

許多年輕人轉發訊息 在社群上散播

九〇〇一案公投領銜人趙偉程接受本報訪問時表示，「我們發現很多年輕人幫忙轉發訊息」。他說，許多訊息在社群上散播，貼文的用語、圖卡更貼近青年，讓資訊可以打破同溫層，進入年輕世代。

一名自稱「魔法部長」的青年歌手SHUA在Threads上建置連署懶人包（https://linktr.ee/taiwanwecan），連日在社群發文、製作圖卡，鼓勵民眾申辦「魔法小卡（自然人憑證）」，強調「這是拯救憲法法庭的連署機會」。

SHUA表示，該公投連署從七月就開始了，但是沒有網路聲量，他致電人民作主志工團團長陳天壽，發現志工團沒有宣傳管道擴散，沒有辦法把「公民創制複決」這條最該被點燃的路，重新照亮給台灣人看，因此「魔法部」全力協同空戰。

