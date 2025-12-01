民進黨助推 明年大選憲訴法公投

對於民團目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說，「我們不會是局外人。」（資料照）

明首度與民團會商

憲法法庭被迫停擺，既有制度無法化解憲政爭議。立院民進黨團幹事長鍾佳濱日前主張以「更大的民意」解套，他受訪表示，樂見並支持公民團體行使直接民權，但民進黨不會成為主要的發動者；對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，他說，「我們不會是局外人。」據悉，民團與民進黨將在明天首度會商公投事宜。

連署門檻廿九萬三二二八人

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制（九〇〇一案），連署期限自七月底至明年一月底；「公職人員選罷法」公投共三案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本（九〇〇二案）、廢止罷免連署需附身分證影本（九〇〇三案）、偽造假冒個資連署刑責（九〇〇四案），連署期限自九月底至明年三月底，連署門檻皆為廿九萬三二二八人。若能成案，可望在明年十一月與地方選舉併同舉行。

鍾佳濱：我們不會是局外人

對於正在進行連署的四件公投案，鍾佳濱說，「我們不會只是局外人」，會以行動投入，每位公職人員都有地方服務處，當然可以參與公民連署。

據悉，部分民進黨籍地方議員辦公室從上週就開始投入協助連署，民進黨方面也已主動邀約民團於二日會面商談公投事宜。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，執政團隊首要之務是確保選務順利，將「公投亂大選」的負面衝擊降至最低；其次，民進黨應定調現有民團提案的態度與協助模式；第三步是戰情研判，需提早預測並因應在野黨可能操作哪些激化對立、有利動員的公投題目。

