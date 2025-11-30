《選戰提前升溫》與黨籍議員拜廟 蘇巧慧：拚議會過半

民進黨立委蘇巧慧（左）將出戰新北市長，昨天她與議員翁震州（右）等人到新莊後港昭德宮參拜。（記者羅國嘉攝）

二〇二六年新北市長與市議員選戰開始加溫，民進黨將由立委蘇巧慧出戰，昨天她與議員翁震州等人到新莊後港昭德宮參拜。蘇巧慧表示，近來行程密集、每日奔走新北各區，就是希望貼近地方、傾聽民意，未來也將與黨籍議員持續合作，全力拚連任與議會過半。

蘇巧慧昨與議員翁震州、陳世軒及議長蔣根煌的助理等人參加港昭德宮媽祖來台二六〇週年慶典活動，共同參拜祈福。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧指出，現在距離明年十一月廿八日投票日已不到一年，她這段時間依照既定節奏，勤走新北大街小巷。近日多所樹林、鶯歌、新莊的國小舉辦校慶運動會，她也盡量出席。

被問到是否會展開更多「帶小雞」行程、協助站台，蘇巧慧強調，所有的行程本來就都是公開，而且看得出來民進黨籍的議員在地方上也都非常的勤快，團隊也都很堅強。所以在行程當中，大家常常會遇到，而且都是互相合作、互相打氣。未來這種機會會更多，她也會盡全力，讓民進黨籍議員，在新北市的選舉當中可以順利連任，新人當選、議會過半。

蘇巧慧表示，她會繼續努力，為新北打造更多優質的生活環境，希望現在的孩子和鄉親，也可以像她年輕時一樣，快樂、安心地生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法