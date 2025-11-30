藍白推不在籍投票 綠提放2天民主假反制

民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。（資料照）

朝野就投票制度展開鬥法！藍白推動「不在籍投票」專法，民進黨團質疑恐產生選務困難、中國滲透等風險，並提出「強化民主投票促進法草案」做為對案，明定投票日及前一日均應放假一天，以提升公民參政權行使的便利性，並防範資訊戰與錯假訊息攻擊破壞民主制度。

不在籍投票 恐遭中國滲透

對此提案，國民黨文傳會主委吳宗憲回應說，這個議題可以討論，但民進黨團應先說明立法依據並進行國家經濟的衝擊性評估。

民進黨團近日擬具「民主投票促進法草案」，廿八日立法院會處理報告事項時，順利交付內政委員會審查。

投票放兩天假 便利、風險低

民進黨團書記長陳培瑜受訪說明，台灣現行投票制度是相對好的，尤其面對中國的滲透時風險相對較低。對於選民面臨的投票困境，與其推動製造風險的不在籍投票，不如透過放假兩天的法案設計，減低移動成本，且所有選民皆適用，提供一個既符合低風險、又可促進投票的方案。

草案明定，為保障公民行使選舉、罷免及公民投票的權利，投票日及其前一日均放假一日，各級機關、事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。各級政府機關對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，應提供必要的交通補助及協助。

草案也規範，國家考試不得於投票日及其前一日舉行。各級學校應協助有投票權的學生行使其投票權。

針對民進黨團所提草案，內政部昨表示，由於多涉及選務配套，尊重中選會意見。中選會則回應，選務改進措施將參酌各界意見，在具可行性前提下積極辦理。

