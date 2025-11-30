再次說明關鍵爭議》石崇良：中配依親納健保 違背公平正義

衛福部長石崇良昨受訪表示，他是事務官出身，長期以來都是依專業進行評估，是基於實況「講真話」。（記者邱芷柔攝）

國民黨團提案修法，擬將中國籍配偶取得身分證年限由現行「六年」縮短為「四年」，引發綠營質疑恐加重健保負擔。衛福部長石崇良昨日重申，爭議關鍵不在於入籍年限本身，而是在現行制度下，中國籍配偶與其他國籍外籍配偶在「依親納保」規定上的差異，有違公平正義。

石崇良表示，依現行健保法，非中華民國國籍者加入健保僅有三種方式，包括在台居住並居留滿六個月、直接受僱及在台灣出生的新生兒。就納保權益來看，中配與其他國籍外配在制度上並無差別，不會因入籍年限是四年或六年而影響其健保權益。

其他國籍無法依親 不具備納保資格

他指出，制度不一致是「依親」規定，中配取得國籍後，七十歲以上父母可依親來台設籍，居留滿六個月即可加入健保，但其他國籍外籍配偶父母，只能以探親身分來台，無法依親設籍，不具備納入健保資格，兩者待遇不同。

石崇良說，這樣的差異並非源自健保法，而是其他相關法律設計，造成納保權益不公平。他強調，健保是全民長期繳費、共同維護，才能穩健發展下去，大家應該一起珍惜。

針對藍委批評「政務官變政治官」，石崇良回應，他是事務官出身，長期以來都是依專業評估、說明制度實況，「只是講真話」。他也直言，入籍年限修法並非衛福部權責，但社會討論牽涉健保，就必須清楚指出制度現況，如果要一致，大家都應該一致。

