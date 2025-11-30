陸委會：中共沿海擴建5大軍事據點

陸委會報告指出，從衛星圖像顯示，中共正在東部沿海興建五大軍事據點。其中，廈門大嶝島翔安國際機場大面積填海造陸，必要時可轉作軍事用途。圖為今年十月從金門眺望翔安機場，似乎已近在咫尺。（法新社檔案照）

衛星圖像揭露 將成為侵台物資運補、兵力投射基地

賴總統廿六日主持國安高層會議後表示，北京當局以二〇二七年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。陸委會報告也指出，從衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，包括空軍和海軍基地，可能積極準備應對今後可能爆發的台灣衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。

陸委會在最新一期的「大陸情勢季報」表示，中共近期在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，從北到南約五處：一、上海浦東海軍基地：近年興建地下儲油罐、鐵路支線和兩棲基地，今年五月該基地停靠十餘艘兩棲艦艇，包括一艘〇七五型兩棲攻擊艦，艦艇總計可運送約五千名士兵。二、浙江樂清灣海軍設施：如新建大型碼頭泊位，可供大量艦艇運作。

翔安機場填海造陸 逼近金門

三、福州長樂國際機場：近年新增水上跑道，提供更多飛機運作空間作為軍事備用，如前沿加油站和物資中轉站。四、廈門大嶝島翔安國際機場：該島填海造陸面積擴大一倍，距離金門僅三．七公里，作為航空貨運物流樞紐，配備強大鐵路和公路連接，必要時轉作軍事用途。五、漳浦直升機基地：新增直升機停機坪和維修機庫，用於奪取澎湖群島前進基地，為後續登陸台島鋪墊等。

報告指出，美國國防部估計，中共火箭軍的武器儲備（核飛彈與常規飛彈）四年內增加近五十％數量約達三千五百枚。目前不清楚有多少飛彈部署在東海岸，並以台灣為目標。

火箭軍頻亮相 企圖脅迫台美

報告指出，衛星圖像顯示，火箭軍飛彈旅近年建造新的、更大的基地和更多發射架並在東部沿海地區，士兵在農田、隱蔽山谷、高速公路附近以及面向台灣的沿海突出地帶進行飛彈發射演習。華府研究人員認為，飛彈是中國對台灣使用任何軍事脅迫行動的起點，中共擁有壓倒性的飛彈數量是一種政治信號，旨在告訴台灣抵抗毫無意義，向美國傳遞「你們無法干預」。

報告表示，多方訊息顯示，俄羅斯正協助中共提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力，傳俄羅斯二〇二三年同意向共軍提供一個空降營特種部隊所需整套武器裝備；中方還要向俄方採購武器裝備，包括：卅七輛輕型兩棲突擊車、十一輛輕型兩棲反坦克自走火炮、十一輛空降裝甲運兵車以及數輛指揮偵察車及指揮車，並提出改裝和性能升級需求，希望俄方能「提前交貨」。

