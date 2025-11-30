為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白推不在籍投票 綠：助長中國滲透風險

    2025/11/30 05:30 記者陳政宇、施曉光／台北報導
    民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。（資料照）

    立法院國民黨團與民眾黨團推動「不在籍投票」專法，明定投票權人得以移轉投票及指定場所進行投票。民進黨團則提醒，該修法可能有外洩個人資料、增添選務困難，並助長中國滲透之虞，故提案增加「民主假」，讓選民能在投票日前一天提早返鄉。

    現行「公職人員選舉罷免」及「公民投票法」規定，選舉、罷免及公投的投票日均放假一日。民眾黨團及多位國民黨立委相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊。

    民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天，政府應提供必要交通補助。民進黨團書記長陳培瑜受訪說，中國在台灣內部創造很多在地代理人，因此轉移投票是有風險的，例如搬運選票、改變投開票所有可能外洩個人資料，同時增添選務困難；若投開票所只有一個選民投票，便無法保障秘密投票。

    但國民黨立委吳宗憲強調，不在籍投票是世界上非常多的國家都有的制度，技術上沒有問題，甚至菲律賓、印尼、泰國等東南亞國家都已經實施，現在的問題只是台灣有沒有要引進這項制度。

    對於在野黨若推動不在籍投票與兩天假並行？陳培瑜強調，民進黨團反對不在籍投票，因為仍有中國代理人滲透的風險，關鍵是民進黨團要提出好的對案，讓人民有感。民進黨立委吳思瑤說，民進黨團研議增加「民主假」，是針對藍白強推議案的反制作為，同時讓選民能夠在投票前一天提早返鄉，在制度上值得思考。

