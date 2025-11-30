為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出席台南市黨部黨慶 鄭：年底前完成縣市長提名

    2025/11/30 05:30 記者王姝琇／台南報導
    國民黨黨主席鄭麗文昨出席台南黨部舉辦的黨慶。（記者王姝琇攝）

    國民黨黨主席鄭麗文昨出席台南黨部舉辦的黨慶。（記者王姝琇攝）

    國民黨主席鄭麗文昨天出席台南市黨部舉辦黨慶活動，面對明年縣市長選戰提名，鄭麗文表示，首波以搶連任的縣市長提名優先，第二波則是「有功者優先」或協商，預計年底前可確定提名，以提早佈局、展開選戰。

    不過，現任國民黨主席鄭麗文也力挺鍾東錦繼續連任。她昨天在台南受訪時明白指出，鍾東錦過去四年施政成績有目共睹，參選資格也完全沒任何問題。

    國民黨首場黨慶從台南市出發，約一三〇〇人歡迎鄭麗文上任後首度到台南。國民黨下屆台南市長提名人選，現有南市黨部主委謝龍介與前立委陳以信表態爭取，鄭表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，會依照辦法辦理。

    鄭麗文說，第一波期許藍營現任縣市長能順利連任，現任將優先提名；其次對於艱困選區如台南、高雄，上次已有黨內同志代表參選，也有好成績，過去三、四年更是一直在地方深耕，黨會優先考量，若另有同志也表態參選，將會進行協調後提名，希望年底前能完成，讓大家提早佈局、展開選戰。

    第二波提名以有功者優先

    陳以信：台南應因地制宜

    不過，鄭麗文「有功者優先」的說法，不免讓外界認為陳以信恐會被搓掉。陳以信認為，台南應要因地制宜，建議在民進黨確認提名人選後，黨內再來進行初選會更好，但尊重黨及主席的期待，依提名辦法若要進行協商，他也會充分表達意見，與謝來場君子之爭，最後結合更大的勝選機會，朝向最大目標「贏回執政」。

    謝龍介則表示，初選辦法是中央權責，個人不表意見，兩人在地方跑攤就各跑各的，碰到也一樣是好同事。

